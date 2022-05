Nieuwe teleurstelling voor Van Gerwen in Premier League, Cullen naar play-offs

Michael van Gerwen mag door coronabe­smet­ting ronde overslaan bij negende speelavond Premier League

Gary Anderson mist de negende speelavond van de Premier League of Darts. De Flying Scotsman is positief getest op het coronavirus. Michael van Gerwen hoeft nu pas in de halve finales voor het eerst in actie te komen. Mighty Mike zou het in Leeds opnemen tegen Anderson in de kwartfinales.

6 april