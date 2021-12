Nog meer tegenslag voor Raymond van Barneveld: ‘Helaas positief getest op corona’

Het zit Raymond van Barneveld niet mee. Na de pijnlijke uitschakeling op het WK darts heeft de vijfvoudig wereldkampioen nu ook nog eens positief getest op corona. Hij blijft de komende dagen in quarantaine in Londen.

,,Helaas moet ik melden dat ik positief ben getest op Covid-19. Op dit moment heb ik koorts en kamp ik met enorme vermoeidheid", zo laat Van Barneveld via Instagram weten.

Van Barneveld had naar eigen zeggen tijdens de partij met Rob Cross geen last van symptomen, maar na afloop voelde hij zich kortademig en kreeg hij koorts. ,,Ik heb direct mijn manager Ben de Kok gebeld en hij adviseerde me om onmiddellijk naar het hotel te gaan en geen interviews te geven om elk risico te vermijden. We hebben inmiddels met de PDC en Rob Cross over de situatie gesproken.” Wat de mogelijke gevolgen voor Cross zijn, is nog niet bekend.

Eerder op de dag liet Van Barneveld al iets van zich horen. Na de nederlaag tegen Cross sloeg hij donderdagavond namelijk alle interviews over. ,,Ik ben nog steeds gemotiveerd en kom volgend jaar sterker terug”, liet de 54-jarige Hagenaar toen weten.

,,Ik wil alle fans, zowel in het publiek als op social media, bedanken voor hun steun", schreef Van Barneveld verder. ,,Ik ben jullie dankbaar.” De vijfvoudig wereldkampioen kwam tegen Cross nog wel op voorsprong (1-0 in sets), maar liet daarna veel kansen liggen. Uiteindelijk verloor hij met 1-3 in sets. Van Barneveld verliet met gebogen hoofd het podium in Alexandra Palace en voelde de pijn weer als vanouds.

,,Het resultaat was niet zoals gehoopt", aldus Van Barneveld. ,,Het was emotioneel voor me om weer op het podium te staan, met alle fans die je naam scanderen. Dit was het moment waar ik de afgelopen maanden zo hard voor heb gewerkt.” De voormalig postbode wenste iedereen tot slot een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. ,,2022, we komen eraan.” Al zal hij zich de kerstdagen anders hebben voorgesteld.

