Noppert met vertoon van macht naar hoofdtoernooi WK

Barry Hearn Nachtmerrie PDC: 'Chinees die alleen ninedarters gooit'

2 januari Er is maar één grote bedreiging voor de populariteit van het darts, weet Barry Hearn, voorzitter van profbond PDC. ,,Dat ze in China iemand vinden die alleen maar perfecte legs gooit, ninedarters. Dat is mijn nachtmerrie. Dat zou de doodsteek zijn.”