Ook darters verheugen zich op echte werk, maar eerst: Home Tour

LivestreamevemenentDat ze in de Premier League weer gaan voetballen, zorgt ook in de dartswereld voor optimisme. Ook zij kijken uit naar een datum om weer los te gaan. Martijn Kleermaker bijvoorbeeld, die zondag eerst nog voor een plek bij de laatste acht van de Home Tour speelt.

Weken kijkt hij er al naar uit. En eerlijk is eerlijk, Martijn Kleermaker (29) heeft verder ook weinig om handen. In het jaar dat ‘The Dutch Giant’ zijn baan in de logistiek opzegde om als professioneel darter te beginnen, zat hij na twee maanden al thuis. Niet omdat hij op toernooien niet won – integendeel – ze waren er vanwege het virus simpelweg niet meer.

Op dat ene livestreamevenement van profbond PDC na, de Home Tour. In de tiende speelronde versloeg de 29-jarige darter uit Hierden onder anderen voormalig WK-finalist Michael Smith. Een maand later richt hij de webcam weer op zijn eigen bord. Zondagavond neemt hij het op tegen Joe Cullen, Chris Dobey en Jeff Smith voor een plek in de volgende ronde. Die is komende week al. Net als bij het WK komt na een lange aanloop het eind van het toernooi steeds sneller in zicht.

Uitsmijter

Toch zal iedereen ook om een andere reden naar de dag van de finale uitkijken. Komt er als uitsmijter een antwoord op de vraag of ook in het darts de toernooien weer op gang komen? Naar verwachting doet de PDC daar vrijdag 5 juni uitspraak over. Voorlopig is half juli de World Matchplay in Blackpool het eerstvolgende grote toernooi.

Of is dat toch de Home Tour? ,,We hebben nog niks anders en dus ben ik nu nog in de ban van de Home Tour”, zegt Kleermaker. ,,Ik wil er toch zolang mogelijk in blijven. Die mail van de PDC komt mogelijk toch pas volgende week.”

Want nu in Engeland – toch de bakermat van het darts – de grootste voetbalcompetitie van de wereld weer start, moet pijltjes gooien toch ook snel weer wel kunnen? Fysiek contact is er niet, zeker sinds de walk-on-girls verbannen zijn. ,,Het zou mogelijk moeten zijn, met de sport die wij spelen”, zegt Kleermaker, die al hoopt op hervatting van de vloertoernooien. Die zijn toch al zonder publiek. Hij zal er prijzengeld en een plek op de wereldranglijst moeten verdienen.

Natuurlijk zitten er haken en ogen aan met deelnemers van over de hele wereld. Darten in Wigan of Minehead is één, er komen twee. Als er nu gedacht wordt aan veiligheid, gaat het vooral om het reizen. Straks moet iedereen die Engeland in komt eerst twee weken in quarantaine. Kleermaker heeft zijn gezin er al op voorbereid: mogelijk is hij straks maanden van huis.

,,Gevoelsmatig is dat vervelend, maar je moet weer aan het werk en dat is in mijn geval pijltjes gooien”, zegt Kleermaker. ,,Wat voor mij nu belangrijk is: ik wil een datum. Ik hunker ernaar, om een plan te maken voor het trainen. Ze kunnen ook niet nog meer uitstellen, dan spreek je van verloren jaar.”

Volledig scherm Martijn Kleermaker eerder dit jaar op de UK Open in Minehead. Het was een van de laatste toernooien voor de coronacrisis ook Engeland lamlegde. © Orange Pictures

De Home Tour kan daar dus geen verandering in brengen. Toch zal Kleermaker het daar voorlopig moeten laten zien. Want ook in de kroeg een pijltje gooien, is er nog niet bij. Hoewel de horeca in Nederland maandag weer opengaat, mogen de dartsborden daar nog niet gebruikt worden.

Quote Als de gewone toernooien weer opstarten, denk ik dat het wel klaar zal zijn met het virtuele darten Martijn Kleermaker, Darter ,,Dat vind ik zelf enorm jammer. In een omgeving met andere mensen trainen, zorgt voor impulsen, beleving en contact. Natuurlijk is het fijn dat je weer een pilsje kunt drinken, maar als ik dan een dartsbord zie hangen dan denk ik toch: potverdorie, mag ik nog niet gooien.”

Dus koestert Kleermaker voorlopig de Home Tour. ,,Ik heb er onwijs veel zin in. Als de gewone toernooien weer opstarten, denk ik dat het wel klaar zal zijn met het virtuele darten. Voor nu ben ik blij dat ik weer wat kan doen. Als ik zondag wakker word dan ben ik meteen enthousiast. Het gevoel: het is weer matchday, ik kan weer aan de bak. Dát mis ik.”

En, wat kan er thuis nu gebeuren? ,,Het enige waar we voor moeten vrezen is dat een virus de verbindingen platlegt.”