Opsteker voor Raymond van Barneveld op weg naar WK darts: ‘Ik ben heel emotioneel’

Van Barneveld liet zich gisteren tijdens het kwalificatietoernooi van zijn beste kant zien. Dankzij overwinningen op Alan Soutar, Danny Noppert en Brendan Dolan is hij vanaf volgende week zaterdag weer eens te bewonderen op een groot televisietoernooi. Daarna volgt nog deelname aan de Players Championsship Finals. Zo kan ‘Barney’ precies op tijd nog veel ritme opdoen richting het WK darts, dat op woensdag 15 december begint.

De route was zeker niet makkelijk. Van Soutar had Van Barneveld dit jaar al twee keer verloren, Noppert steekt de laatste weken in een uitstekende vorm en Dolan blijft altijd een outsider. Tegen Dolan kwam de 54-jarige Hagenaar bovendien goed weg toen de Noord-Ier een aantal wedstrijdpijlen miste. ,,Soms heb je een beetje geluk nodig”, beaamde Van Barneveld.

Van Barneveld bewaart goede herinneringen aan de Grand Slam of Darts. De voormalig postbode won het toernooi in 2012. Destijds versloeg hij in een zinderende finale (16-14 in legs) landgenoot Michael van Gerwen. ,,Dat is zo'n speciale herinnering voor mij. Ik kan niet wachten om weer mee te spelen.”

De Grand Slam of Darts begint volgende week zaterdag in Wolverhampton en duurt tot en met zondag 21 november. In totaal strijden 32 darters om de hoofdprijs van zo'n 145.000 euro. Het toernooi start met een poulesysteem, waarna de nummers 1 en 2 uit elke acht groepen zich plaatsen voor de knock-outfase.

Van Barneveld werd bij de loting gekoppeld aan tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson, Michael Smith en Joe Davis. Naast ‘Barney’ geeft voor Nederland verder alleen Van Gerwen acte de présence. De huidige nummer 3 van de wereld neemt het op tegen Joe Cullen, John Henderson en Lisa Ashton.

