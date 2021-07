Oud-winnaar Cross onderuit in achtste finales World Matchplay

Angst nam het over bij Raymond van Barneveld: ‘Dat heeft wel impact’

7 mei Raymond van Barneveld kampte bij de laatste twee Super Series met gezondheidsklachten. De eerste keer in maart in Engeland zakte hij zelfs in elkaar en vorige maand in Duitsland voelde hij zich voornamelijk niet lekker. Inmiddels heeft de vijfvoudig wereldkampioen darts enkele onderzoeken gehad, maar er is geen directe verklaring voor het lichamelijk ongemak gevonden.