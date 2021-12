Pak je agenda: op deze dagen komen Van Barneveld, Van Gerwen en de andere 8 Nederlanders in actie op het WK darts

Programma Grand Slam of Darts: Raymond van Barneveld moet aan de bak

De Grand Slam of Darts is momenteel bezig in Wolverhampton. Er verschijnen slechts twee Nederlanders aan de oche, al zijn dat wel direct twee grootheden binnen hun sport. Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld gaan in een deelnemersveld van 32 de strijd aan om de hoofdprijs van zo'n 145.000 euro.

14 november