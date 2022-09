Peter Wright en Dimitri Van den Bergh gunnen elkaar geen blik waardig: ‘Ik vind het allemaal een beetje raar’

Wright gaf na zijn nederlaag een koude handdruk en liet sindsdien niets meer van zich horen. ,,Ik heb hem vorige week gezien (op de Hungarian Darts Trophy, red.) in Boedapest, maar we hebben niets gezegd tegen elkaar”, aldus Van den Bergh. ,,Ik vind het allemaal een beetje raar. Het is ontstaan sinds mijn overwinning op de World Matchplay. God mag weten waarom. Of ik het erg vind? Ja, want ik heb niets verkeerd gedaan.”

,,Hij heeft me inderdaad drie maanden in zijn huis genomen, een geweldige ervaring. Maar als je ziet hoe ik nu behandeld word, dan is voor mij de kous af. Ik steek mijn tijd niet in mensen die ineens geen respect meer hebben voor mij. Ik verwacht geen gebaar van hem, maar ik wil dat hij gewoon normaal doet. Misschien is er jaloezie in het spel? Geen idee wat er in zijn gedachten omgaat.”