Peter Wright met spoed naar het ziekenhuis

,,Hij kan geen demonstraties geven en werken totdat hij weer in orde is'', meldde zijn vrouw Joanne Wright, die tevens als manager en kapper van Wright fungeert.

Ze voorziet de hanenkam op het hoofd van haar man voor iedere belangrijke partij van een nieuw kleurtje en tekent daarnaast steevast de afbeelding van een slang, verwijzend naar de bijnaam van Wright. ,,We bieden alle fans die een kaartje hebben gekocht om Snakebite te zien in de aanloop naar kerst onze excuses aan'', aldus mevrouw Wright.



De grote vraag is of de Schotse darter op tijd fit is voor het WK. Hij staat achter titelverdediger Michael van Gerwen tweede op de plaatsingslijst. Wright hoeft pas op 21 december aan te treden voor zijn partij in de eerste ronde tegen de Braziliaanse debutant Diogo Portela.