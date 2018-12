Poll: wie wint het WK darts?

Van Gerwen verslaat debutant Joyce eenvoudig in kwartfina­le

29 december Michael van Gerwen versloeg WK-debutant Ryan Joyce vrij makkelijk met 5-1 in de kwartfinale van het WK darts in Alexandra Palace. De Nederlandse nummer één van de wereld was niet altijd tevreden, maar won wel eenvoudig. Bekijk hier de samenvatting.