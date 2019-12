Price en Wright blikken terug op incidentjes: ‘Ik baal dat het niet is bijgelegd’

Peter Wright was maandag niet te spreken over het gedrag van Gerwyn Price tijdens hun onderlinge ontmoeting in de halve finales van het WK darts. De Welshman juichte na de winst van de tweede set in het gezicht van de Schot, die uiteindelijk met 6-3 zegevierde.

Volledig scherm Gerwyn Price juicht recht voor Peter Wright. © BSR Agency ,,Ik mag Gerwyn graag, maar ik waardeer niet wat hij heeft gedaan”, zei Wright over het bewuste moment, waarbij hij moest uitwijken voor de agressieve Price toen hij van het podium wilde lopen vanwege de pauze. Price reageerde daarmee op een incident na afloop van de eerste set, toen Wright, terwijl hij bij het tafeltje stond, na het gooien van de dubbel naar hem toeliep en hem op de maag tikte om het setverlies er bij hem in te wrijven. ,,Gerwyn en ik waren elkaar voorafgaand aan de wedstrijd een beetje aan het opjutten. Hij riep dat hij de eerste twee sets zou winnen en ik daarna van pijlen zou wisselen. Hij wilde me daarmee op scherp zetten. Nou, dat is gelukt, hij heeft verloren”, aldus Wright.

Geen hand na de wedstrijd

Wright en Price gaven elkaar na afloop van de wedstrijd geen hand en negeerden elkaar compleet. Wright vierde meteen een feestje met het publiek en Price stormde na het bedanken van de officials direct naar de kleedkamers. Price reageerde vanochtend via social media nog op het voorval tijdens de beladen halve finale in Alexandra Palace in Londen. ,,Het was voor mij een geweldig toernooi en ik genoot van ieder moment. Het is geen regel dat je voor, tijdens of na een wedstrijd hadden moet schudden met je tegenstander. Het was de grootste wedstrijd uit mijn carrière en ik was volledig geconcentreerd. Voor en na zo’n belangrijke pot is gekkigheid geoorloofd, maar niet wanneer spelers compleet gefocust hun best doen, nadat ze de eerste set verprutst hebben", schrijft Price. ,,Ik was boos over wat Peter deed en het was niet oké hoe ik reageerde. Het is daarna niet bijgelegd en daar baal ik wel van. Vanaf dat moment speelde ik waardeloos, wat me een plek in de finale kostte.”

Wright blikte gisteravond in zijn persconferentie al terug op het opmerkelijke voorval. ,,We moesten in een van de pauzes allebei naar het toilet om te plassen, maar het toiletpapier was op. Hij had zijn handen dus niet gewassen en daarom gaf ik hem geen hand. That’s it”, deed Wright het tafereel af met een grapje.

Wright maakte met zijn spel ook weer indruk tegen Price. Hij scoorde de hele wedstrijd veel beter dan zijn de laatste maanden in bloedvorm verkerende tegenstander, maar verzuimde wel eerder afstand te nemen en miste ook liefst zeven matchdarts.

,,Ik heb me nooit zorgen gemaakt. Ik had hem gewoon niet zo lang in leven moeten houden. Daar was ik wel lichtelijk geïrriteerd over, maar ik sta voor de tweede keer in mijn carrière in de finale van het WK en dat is nu het enige wat telt. Ik voel me goed.”

Wright neemt het nieuwjaarsdag in de finale, net als in 2014 bij zijn verloren eerste eindstrijd, op tegen Michael van Gerwen. De Brabander was gisteravond in de andere halve finale met 6-3 te sterk voor Nathan Aspinall.