Price knokt zich in hoogstaande partij naar finale WK darts

Price, die vorig jaar in de halve finale werd uitgeschakeld door Peter Wright, begon sterk aan de wedstrijd. In een vloek en een zucht stond Price 1-0 voor in sets en 2-0r in legs, maar toen keerde Bunting de wedstrijd om. The Bullet pakte drie legs op rij en maakte er 1-1 in sets van. Vervolgens stoomde de Engelsman door en pakte hij twee sets op rij.



Price herpakte zich en kwam vooral dankzij zijn goede relatie met de dubbel 10 op 3-3 in sets. In de zevende set drukte Price goed door en stond hij al snel op 2-0 in legs, maar wederom gaf hij een ruime voorsprong uit handen en harkte Bunting via een mooie 118-finish de set alsnog binnen. Daarna leek de wedstrijd te kantelen en deed Price er een schepje bovenop. Hij won de achtste set en won ook de negende set. In een partij met dertien finishes boven de 100 (acht voor Price, evenveel als recordhouder Michael van Gerwen) en veel maximale score's (26) bleek Price over het beste uithoudingsvermogen te beschikken. In de tiende set sloeg de oud-rugbyer keihard toe en verzekerde hij zich van de finaleplek.