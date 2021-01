Price moest bij missers denken aan zijn familie thuis: ‘Maar gelukkig herpakte ik me’

wk darts Van Duijvenbo­de met comeback naar kwartfina­les: ‘Piste zowat in mijn broek’

31 december Dirk van Duijvenbode heeft bij het WK darts in Londen opnieuw zijn klasse getoond. De 28-jarige Zuid-Hollander was in de vierde ronde na een stroeve start Glen Durrant alsnog de baas: 4-3, na met 1-3 achter te hebben gestaan. Daarmee vervolgt ‘Aubergenius’ een indrukwekkend toernooi waarin hij onder anderen ook al oud-wereldkampioen Rob Cross versloeg.