Primeur voor Ross Smith bij EK, Dirk van Duijvenbode strandt na kraker in halve finale

Dirk van Duijvenbode is er niet in geslaagd om zich voor de derde keer in zijn carrière te plaatsen voor de finale van een majortoernooi. Tegen een ijzersterke Michael Smith was er voor de Westlander weinig eer te behalen op het EK darts. De partij eindigde in 11-7.

Eerder op de dag rekende Van Duijvenbode in de kwartfinales af met Danny Noppert. De Fries ging met 10-3 ten onder, al stond hij bij de eerste onderbreking nog wel met 3-2 voor. Ook tegen Smith, die eerder op de dag Luke Humphries uitschakelde, had Van Duijvenbode even nodig om er in te komen. Smith won de eerste legs van Van Duijvenbode, die vooral met randzaken in de zaal bezig was. Daarna gingen alle drie de legs alsnog naar Van Duijvenbode toe. Voor Smith geen reden tot paniek: hij won dit toernooi nog nooit de eerste sessie.

Dat was ook te merken in de tweede sessie van vijf legs. De Engelsman gooide indrukwekkend en schommelde lange tijd in die vijf beurten rond de 120 punten per drie pijlen. Smith won vier legs op rij en leek ook de vijfde binnen te harken, maar toen gooide de Westlander 126 uit en haakte hij weer aan. Wat er in het vervolg van de wedstrijd ook gebeurde en hoeveel 180'ers Van Duijvenbode ook liet noteren, aan Smith viel er bijna niets te doen. De Engelsman was geregeld binnen de vier beurten uit en liet zelfs drie elfdarters op rij noteren. Via dubbel tien sleepte Smith de wedstrijd binnen.

In de finale was het Smith vs Smith, Ross tegen Michael. En weer verloor Michael Smith een finale, voor de zevende keer alweer, en won Ross Smith met 11-8 zijn eerste Major. In de halve finale had hij gewonnen van Chris Dobey (11-9) . Dobey had in de eerste ronde Michael van Gerwen uitgeschakeld, Ross Smith zorgde in de kwartfinale voor de uitschakeling van Peter Wright.



Van Duijvenbode haalde twee keer de finale van een majortoernooi. Zowel in de finale van de World Grand Prix als World Series of Darts Finals verloor Van Duijvenbode van Gerwyn Price.

Bekijk hieronder de samenvatting van Dirk van Duijvenbode tegen Danny Noppert.

