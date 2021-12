Programma en alle uitslagen WK darts: Raymond van Barneveld en Maik Kuivenhoven in actie

Akkefietje tussen winnende Michael van Gerwen en Gary Anderson: ‘Hij krijgt een kronkel in zijn hoofd’

Een akkefietje bij de Grand Slam of Darts tussen Michael van Gerwen en Gary Anderson was rond middernacht in Wolverhampton even het gespreksonderwerp. De drievoudig winnaar van het majortoernooi (2015, 2016 en 2017) rekende eerder in een hoogstaande partij af met de geïrriteerde Schot. ‘Mighty Mike’ bleef bij de les, won met 10-8 in legs en bereikte de kwartfinales.

19 november