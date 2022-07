Programma World Matchplay: alle Nederlanders komen vandaag in actie

Superieure Peter Wright te sterk voor Danny Noppert in kwartfina­les European Darts Grand Prix

Danny Noppert is in de kwartfinales van de European Darts Grand Prix uitgeschakeld door Peter Wright. De wereldkampioen speelde een geweldige partij met een gemiddelde van 111,16. Snakebite was daardoor met 6-1 te sterk voor The Freeze. Luke Humphries won in de finale van Rob Cross (8-7).

22 mei