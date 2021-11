Raymond van Barneveld grijpt ticket voor Grand Slam of Darts

‘Barney’ deed in 2018 voor het laatst mee aan de Grand Slam of Darts. Hij won het prestigieuze evenement één keer, in 2012 toen hij Michael van Gerwen in de finale versloeg.

Van Barneveld rekende in de laatste kwalificatieronde af met de Noord-Ier Brendan Dolan (5-4), die op 3-4 vijf matchdarts miste. Eerder had hij al gewonnen van zijn landgenoot Danny Noppert en de Schot Alan Soutar.



Van Barneveld komt na de Grand Slam of Darts nog in actie bij de Players Championships Finals. Dat zou dan al zijn derde grote toernooi zijn sinds zijn rentree in februari. De vijfvoudig wereldkampioen verloor in maart op het UK Open in de tweede ronde van Alan Soutar. Het WK wordt het vierde grote evenement voor Van Barneveld in 2021.