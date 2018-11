Raymond van Barneveld kampt al vier jaar met een depressie

Een woningoverval in zijn huis, begin dit jaar, dompelde Van Barneveld dieper in een crisis. ,,Dat heeft grote impact gehad. Vooral op m’n vrouw, want het is niet niks als je een pistool tegen je hoofd gedrukt krijgt. Vreselijk. Op het moment dat het gebeurde, was ik weer eens in het buitenland. En dat feit zorgt weer voor spanningen in onze relatie. De daders zijn gepakt en hebben bekend, maar daarvoor is de zaak zeker voor Silvia natuurlijk nog niet gesloten.”



Niettemin haalt Van Barneveld nog voldoende plezier uit zijn sport. ,,Reizen naar de andere kant van de wereld en daar aanbeden worden, went nooit. Maar uiteindelijk moet je van binnen happy zijn. Neem de avonden waarop we voor de Premier League in Ahoy spelen, dan ben ik een gelukkig mens.’’