Raymond van Barneveld komt tekort in zinderende strijd met Michael Smith voor finaleplek Grand Slam of Darts

Het avontuur van Raymond van Barneveld op de Grand Slam of Darts is in de halve finales gestrand. In een zinderend duel met vice-wereldkampioen Michael Smith kwam de Hagenees net te kort: 16-12.

Het was een beeld dat we al lang niet hadden gezien in de eindfase van een majortoernooi. Eye of the Tiger galmt door de zaal in Wolverhampton, John McDonald kondigt een vijfvoudig wereldkampioen aan en ‘Barney-army’ wordt herhaaldelijk gescandeerd door de fans. Zo maakte Raymond van Barneveld vanmiddag vol zelfvertrouwen zijn weg naar de oche.

Die moed zakte echter snel in zijn schoenen. Michael Smith begon met zijn bekende hoge tempo continu de triple 20 te raken. De vice-wereldkampioen trapte af met een 10-darter, volgde die op met een 12-darter, en miste ook nauwelijks op de dubbel. Van Barneveld had geen antwoord en ging met een 5-0 achterstand en een chagrijnig humeur de eerste pauze in.

Na de pauze nam Smith, die bekend staat als de man die major-finale verliest ( 8 gespeeld, 8 verloren), het chagrijn omdat hij plots geen dubbel meer wist te vinden: slechts 14 procent in leg 5 tot leg 10. Van Barneveld profiteerde en stond bij de tweede pauze plots ‘slechts’ 6-4 achter. In de derde sessie zette het dubbeldrama van Smith zich door, en kroop Van Barneveld zonder al te goed spel dichterbij met weer een break terug: 8-7.

Vanaf dat moment ging het niveau weer omhoog, vlogen de breaks, 12-darters en 180'ers om de oren en trok Van Barneveld wéér net iets vaker aan het langste eind. Terwijl het ‘Barney-army’ in de goed gevulde zaal steeds luider werd, kwam de Hagenees langszij: 10-10.

Volledig scherm © Taylor Lanning/PDC

Maar bij een stand van 13-12 voor Smith miste Barney drie essentiële pijlen op dubbel 16, waardoor Bully Boy kon breken. Het bleek de beslissing in de wedstrijd. Smith gaf de voorsprong niet meer weg en hij denderde knap door naar 16-12.

‘Dit komt wel aan’

,,Je blijft hoop houden", vertelde Van Barneveld achteraf bij ViaPlay, verwijzend naar zijn comeback van 5-0 achter naar 10-10. ,,Maar ik speelde gewoon een slechte wedstrijd. Toen ik stond in te gooien was alles raak, maar op het podium was het te slap. Hij straf het ongelooflijk af, en ik laat de kans op 13-13 na.”

Daarbij vond de vijfvoudig wereldkampioen het lastig dat Smith in zijn eigen legs ‘onwijs goed’ bleef gooien. ,,Ik kon hem niet breken en uiteindelijk sta je met lege handen”, zei de Nederlander, die zichtbaar zeer teleurgesteld was. ,,Ik was bezig om een toernooi te winnen en voelde me onwijs goed vandaag. Dan komt dit verlies wel aan.”

Van Barneveld sluit het toernooi af met een flinke stijging op de Order of Merit, en hij heeft zich voor het eerst sinds 2018 weer laten gelden op één van de grootste podia in het darten. Iets waar hij direct na de wedstrijd nog niet aan kon denken. Smith staat daarentegen vanavond in zijn negende (!) major-finale tegenover Nathan Aspinall of Luke Humphries - de beul van Michael van Gerwen.

