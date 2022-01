Raymond van Barneveld lijstduwer in Den Haag: ‘Bullseye als je op deze prachtige partij gaat stemmen’

Poll Michael Smith of Peter Wright: wie wordt vanavond wereldkam­pi­oen darts?

Nog maar één partij te gaan en dan weten we wie de nieuwe wereldkampioen darts is. Eén ding is zeker: na de uitschakeling van Gerwyn Price wordt het voor de zevende keer op rij een andere naam. Wordt het Michael Smith voor de eerste keer of Peter Wright voor de tweede keer?

3 januari