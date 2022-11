Raymond van Barneveld mist handenvol dubbels, maar wint eerste partij bij Grand Slam of Darts

Van Barneveld, de nummer vijftig van de wereld, miste in de tweede leg zes pijlen op de dubbel. Chisnall, veertiende op de wereldranglijst, profiteerde en pakte een 2-0-voorsprong. Daarna was het Chizzy die faalde bij het finishen. Zo kwam Barney terug tot 2-2.



In de zevende leg plaatse Van Barneveld een break waardoor de Nederlander voor de wedstrijd mocht gooien. Vier matchdarts gingen mis, maar na opnieuw enkele missers van de Engelsman Chisnall was het Van Barneveld die via dubbel tien de zege binnenhaalde: 5-3. Het gemiddelde van Barney was 90.71, tegenover 90.40 van Chisnall. De finishpercentages waren niet om over naar huis te schrijven: 20,8 procent (Van Barneveld) om twintig procent (Chisnall).