Raymond van Barneveld stunt met zege op Gerwyn Price bij Grand Slam of Darts: ‘Ik voel me waanzinnig’

Raymond van Barneveld heeft bij de Grand Slam of Darts voor een daverende verrassing gezorgd. De Hagenaar, vijftigste op de wereldranglijst, won in het Engelse Wolverhampton een zenuwslopende groepswedstrijd tegen de mondiale nummer één Gerwyn Price met 5-4.

Dankzij de overwinning is de 55-jarige Van Barneveld na twee partijen al zeker van een plaats in de achtste finales. Gisteren liet hij al zien in goede vorm te verkeren door Dave Chisnall met 5-3 te verslaan.

Van Barneveld begon nog stroef aan de partij tegen Price, werd meteen gebroken, en keek snel tegen een 3-1 achterstand aan. Daarna begon het steeds beter te lopen, al moest de vijfvoudig wereldkampioen op 3-4 opnieuw een break achterstand repareren.

Het kwam uiteindelijk aan op een negende en beslissende leg, waaraan Van Barneveld mocht beginnen. Met de hete adem van Price in zijn nek hield Barney zijn zenuwen onder controle en gooide 67 keurig uit.

,,Ik begon zo vreselijk slecht, ik was een beetje gespannen”, reageerde Van Barneveld bij Viaplay. ,,Daarna liet ik het beetje los. Ik dacht: Vechten, vechten, vechten, dan maar winnen op mentaliteit. Maar het was lastig, want hij bleef die negentiens er maar inpompen.”

Hoewel Price een hoger gemiddelde noteerde (106 tegenover 100) trok de Nederlander toch aan het langste eind. ,,Het is geweldig dat het nu een keer mijn kant opvalt. Want vergis je niet, ik heb in maart mijn laatste televisietoernooi gespeeld. En dan kom je hier ook nog in zo’n zware poule terecht. Maar misschien is dat wel goed voor mij. Ik voel me waanzinnig en als ik me goed voel dan zie je wat ik kan.”

Ook Dirk van Duijvenbode verder

Dirk van Duijvenbode is eveneens na twee groepswedstrijden al zeker van een plaats bij de laatste zestien. Na zijn zege van gisteren op Martin Schindler was de Nederlander ook oud-wereldkampioen Rob Cross de baas: 5-3.

Ook Danny Noppert won zijn tweede groepswedstrijd. Hij versloeg de Australiër Simon Whitlock overtuigend met 5-2, na eerder al Christian Perez aan de kant geschoven te hebben.

Vanavond komt Jermaine Wattimena nog in actie. Hij neemt het op tegen Jonny Clayton. Bij winst houdt Wattimena de perfecte score van de Nederlanders (8 zeges na 8 wedstrijden) in Wolverhampton in stand.

Bij de Grand Slam of Darts wordt er traditioneel begonnen met een poulesysteem. Van de acht poules plaatsen de beste twee darters zich voor de achtste finales. De eindstrijd is volgende week zondag.

Bekijk de samenvatting van de partij van Dirk van Duijvenbode.

