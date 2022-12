Raymond van Barneveld verslaat Meikle en mag zich opmaken voor kraker tegen Gerwyn Price

De voorbereiding van Van Barneveld op zijn dertigste WK (alleen Steve Beaton stond op nog meer WK’s) was allesbehalve prettig. Barney liep een dag voor zijn duel met Meikle een voedselvergiftiging op. ,,Ik zat heel de dag op mijn hotelkamer en op het toilet dus ik ben niet honderd procent fit, dat mag duidelijk zijn. Dan maar op wilskracht”, zo legde Van Barneveld vooraf uit.

Dat Van Barneveld qua darts wél lekker in z’n vel zit, nadat hij in november al de halve finale van de Grand Slam of Darts bereikte, bleek in de tweede set wel. Nadat Meikle de eerste set had gewonnen lachte Van Barneveld vervolgens zijn tanden bloot toen het publiek hem voor een leuke reden uitjouwde. Na twee 180’ers hoopte de Barney Army op een negendarter. Dat lukte niet, waarna Van Barneveld even een leuk onderonsje had met zijn fans. De Nederlander won zijn eigen set wel gewoon met een imponerend gemiddelde van 115.6.

Dat vertrouwen van die tweede set nam Van Barneveld mee in de derde set en daarin sloeg de 55-jarige Nederlander de beslissende slag. Die set was namelijk de set die Meikle mocht beginnen en in de beslissende vijfde leg wist Van Barneveld hem te breken waardoor het 2-1 in sets werd voor Barney.

Die voorsprong gaf Van Barneveld niet meer weg. Ook in de vierde set werd Meikle gebroken door de vijfvoudig wereldkampioen, waardoor de Nederlander die set eenvoudig pakte en de wedstrijd won. Nu wacht in de derde ronde Price, de nummer één van de wereld die tijdens de Grand Slam of Darts al twee keer werd verslagen.Jimmy Hendriks heeft vanavond zijn WK-debuut bekroond met een zege. Jamie Hughes werd met 3-1 verslagen in de eerste ronde in Alexandra Palace. Hendriks, die met 78.33 gemiddeld geen geweldige wedstrijd speelde, wist Hughes in de vierde set te breken. Vervolgens begon Hendriks matig aan zijn eigen leg waardoor Hughes de kans kreeg de Nederlander terug te breken, maar dat lukte niet. Hendriks benutte zijn kans wel en mag het nu vrijdagmiddag opnemen tegen Brandan Dolan, de nummer 26 van de wereld.

Uitslagen:

Jim Williams - Sebastian Bialecki 3-2

Jamie Hughes - Jimmy Hendriks (R1) 1-3

Ricky Evans - Fallon Sherrock (R1) 3-1

Raymond van Barneveld - Ryan Meikle (R2) 3-1

