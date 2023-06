Raymond van Barneveld wint openingsronde in Hildesheim ondanks laag gemiddelde

met video Michael van Gerwen mist nipt 9-darter en verliest hoogstaand duel van uiteinde­lij­ke winnaar Gerwyn Price in Premier League

Michael van Gerwen heeft de halve finale van de 11de speelronde in de Premier League Darts verloren. In een hoogstaand duel verloor de Nederlander met 6-5 van Gerwyn Price. MVG gooide een gemiddelde van 105 en Price van 108. De Welshman won uiteindelijk de avond in Brighton.