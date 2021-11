Raymond van Barneveld zeker van WK darts: ook deze Nederlanders hebben zich al geplaatst

Gevoelig verlies voor Van Gerwen en Van Duijvenbo­de, Schotland wint World Cup of Darts

Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van de World Cup of Darts. Het koppel ging in de kwartfinale onderuit tegen Schotland, het land dat zondagavond in de finale afrekende met Oostenrijk (3-1).

12 september