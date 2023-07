Raymond van Barneveld zet door na winst op Van Gerwen, Van Veen en Van Duijvebode in topvorm

Premier League Opnieuw domper voor Michael van Gerwen: wereldkam­pi­oen Michael Smith weer te sterk

Michael van Gerwen is ook op de Premier League-avond in Sheffield snel uitgeschakeld. De zesvoudig kampioen verloor in de eerste ronde met 6-4 van de Engelsman Michael Smith, van wie hij vorige week ook in Manchester verloor. Smith, de winnaar van de laatste twee avonden, maakte het af door 130 via de bullseye uit te gooien en won uiteindelijk ook de finale.