Ricky Evans komt op als kerstman bij WK darts

Michael Smith verklapt droomfina­le op WK: ‘Van Gerwen was de eerste die me appte’

Of Michael Smith in vorm is? Nou en of. Bully Boy klopte Jermaine Wattimena-beul Nathan Rafferty (22) in de tweede ronde met 3-0. De verliezend finalist van vorig jaar gaf zelfs geen enkele leg weg. Een stevig signaal aan het adres van zijn concurrenten. Onder wie Michael van Gerwen, tegen wie Smith graag de WK-finale zou spelen.

17 december