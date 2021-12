Sensationele eerste dagen op WK darts: 9-darters, uitzinnige fans en pijn bij Barney

De eerste en tweede ronde van het WK darts zitten erop en de overgebleven spelers genieten in Engeland tijdens de kerstdagen van een korte pauze. Tijdens het eerste deel van het wereldkampioenschap is al genoeg gebeurd. We blikken terug.

Negendarters

Het gebeurde twee keer eerder: twee negendarters op één WK, in 2013 en 2014. Wat niet eerder gebeurde was dat een wedstrijd werd beslist met negen perfecte pijlen. William Borland flikte het als debutant in de beslissende leg van de laatste set.

Daar hield het niet op. De volgende middag gooide Darius Labanauskas in een matige wedstrijd tegen Mike de Decker uit het niets een negendarter, vlak nadat hij negen dubbels in de eerste drie legs had gemist. Zijn reactie was kalm, maar ‘Ally Pally’ ontplofte voor de tweede keer binnen 24 uur. Zowel Labanauskas als Borland is op het WK wel al uitgeschakeld en beiden maken dus geen kans meer op de flinke geldbonus die wordt uitgekeerd als iemand twee negendarters tijdens het toernooi gooit.

Vijf Nederlanders na kerst

Het aantal Nederlanders op het WK is gehalveerd, wat niet opvallend is. Vier Nederlanders startten namelijk in de tweede ronde als geplaatste spelers, en wonnen allemaal hun eerste partij. Michael van Gerwen had het even moeilijk tegen Chas Barstow en ook Danny Noppert moest de eerste set aan zijn tegenstander laten. Desondanks wonnen zij uiteindelijk vrij eenvoudig hun partij.

Vincent van der Voort overtuigde nog niet, maar zegevierde wel met 3-0 in sets tegen Adam Hunt. Dirk van Duijvenbode maakte het onnodig spannend. In zijn duel met Boris Koltsov was er in de beslissende set een verlenging nodig om een winnaar te bepalen. Aubergenius won met 4-2 in legs. Diezelfde Rus bleek eerder een maatje te groot voor Jermaine Wattimena, die compleet verslagen en geïrriteerd het podium verliet. Hij was daarmee de enige Nederlander die in de eerste ronde naar huis werd gestuurd.

Dirk van Duijvenbode.

Maik Kuivenhoven, Ron Meulenkamp en debutant Chris Landman kwamen wel de eerste ronde door, maar wisten daarna niet te verrassen tegen een geplaatste speler. Datzelfde gold voor Raymond van Barneveld. Martijn Kleermaker, ook een debutant, zorgde wel voor een stunt tegen Simon Whitlock. De Dutch Giant was in de eerste ronde al met 3-1 te sterk voor John Michael, en versloeg vervolgens de ervaren en geplaatste Whitlock met dezelfde score.

Verrassingen

De grootste verrassing van het WK tot nu toe was de vroege exit van Dimitri van den Bergh. De Belg is de nummer vijf van de wereldranglijst en werd gezien als één van de outsiders om de wereldtitel te pakken. Dancing Dimi kwam als vanouds vrolijk het podium op, deed zijn dansje, en begon aan zijn partij tegen Florian Hempel. De Duitser maakte vier jaar geleden de overstap van het professionele handbal naar het darten, en bleek al snel over talent te beschikken. Eerder dit jaar schakelde hij op het EK darts al Peter Wright uit, en nu was Dimitri van den Bergh het volgende slachtoffer.

Verder werd Krzysztof Ratajski verrassend uitgeschakeld door William O’Connor, en moest Mensur Suljovic zijn koffers pakken. De Oostenrijker werd twee jaar geleden door Fallon Sherrock verslagen. Dit jaar liet hij het tegen Alan Soutar helemaal liggen. Suljovic stond 2-0 voor in sets en 2-0 in legs. Toch gaf hij de zege uit handen. In totaal miste hij acht (!) wedstrijdpijlen, waarna Soutar 144 wel uitgooide voor de wedstrijd.

Van Fallon Sherrock werd dit jaar weer het nodige verwacht, nadat zij twee jaar geleden als eerste vrouw op het WK van een man wist te winnen. Een herhaling zat er dit jaar niet in. Sherrock verloor van Steve Beaton, die in 1996 bij de BDO al eens de wereldtitel veroverde. Ook Lisa Ashton redde het niet. Zij verloor van Ron Meulenkamp, die een ronde later zelf verloor.

Publiek

Het publiek zorgt in Londen voor de nodige sfeer. Alexandra Palace zat tot op heden vol met de meest uitzinnige en uitgedoste fans, die er een mooi feestje van maakten. Iedereen maakt zich wel zorgen of er tijdens het hele WK publiek welkom blijft.

De omikronvariant grijpt razendsnel om zich heen in Engeland en in de Premier League zijn voor Boxing Day al enkele duels afgelast. Er wordt maandag een nieuwe update over de coronamaatregelen in Engeland verwacht. Ondertussen ligt de Britse premier, Boris Johnson, flink onder vuur omdat hij zichzelf nauwelijks aan de regels bleek te houden. In de zaal werd de markante leider dan ook vaker toegezongen. 'Stand up if you love the darts’ werd omgetoverd in ‘Stand up if you hate Boris'.

Fans in Alexandra Palace.

Van Barneveld

Het is en blijft één van de verhalen van dit WK: de terugkomst van Raymond van Barneveld. Veel dartsliefhebbers zullen met kippenvel op de bank hebben gezeten toen Eye of the Tiger weer door Alexandra Palace galmde en de vijfvoudig wereldkampioen zijn weg naar de oche maakte. In de eerste ronde won de 54-jarige Hagenaar met de steun van het publiek van de Filipijn Lourence Ilagan. Maar vlak voor kerst hield het feestje op. Hij ging in de tweede ronde onderuit tegen ex-wereldkampioen Rob Cross.

De nederlaag tegen Cross had hij voor een groot deel aan zichzelf te wijten. Zo miste Barney veel dubbels en naarmate de partij vorderde werden die gemiste kansen steeds vaker afgestraft door Cross. De pijn was na afloop voelbaar bij hem. Na afloop moest hij op het podium eerst tot zichzelf komen om daarna Cross alsnog te feliciteren. Uiteindelijk verliet hij met gebogen hoofd Alexandra Palace.

