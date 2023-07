Sensationele Van Veen door op European Darts Matchplay, later Van Gerwen tegen Van Barneveld

In het Duitse Trier wordt dit weekend de European Darts Matchplay afgewerkt. Vandaag staat de tweede ronde op het programma. Vijf Nederlanders, onder wie de vanavond tegen elkaar spelende Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld, zijn nog in de race om de titel. In dit artikel blijf je op de hoogte van alle wedstrijden.

Voor drie Nederlanders begon het toernooi gisteravond al, in de eerste ronde. Gian van Veen en Christian Kist gooiden toevalligerwijs tegen elkaar, een clash die werd gewonnen door Van Veen. Ook Van Barneveld kwam gisteren al in actie. De 56-jarige Hagenaar won van George Killington. Daardoor staat vanavond in de tweede ronde een clash tussen Van Gerwen - die hersteld is van een tandheelkundige ingreep - en Van Barneveld op het menu.

Sensationele Van Veen naar derde ronde

Eerder op de dag trok Van Veen zijn goede lijn na zijn overwinning op Kist door. Hij bereikte de derde ronde, door op sensationele wijze Damon Heta te kloppen. Van Veen stond zijn tegenstander geen leg toe, kwam tot een gemiddelde van 114.15 en een finishpercentage van honderd (!) procent. Ook gooide de 21-jariger darter uit Poederoijen nog twee finishes van boven de honderd, waaronder een 131-finish in de slotleg.

Van Duijvenbode ook naar finaledag

Dirk van Duijvenbode verzekerde zich ook van de finaledag in Trier. De Westlander werd twee weken geleden namens Team Nederland nog samen met koppelpartner Danny Noppert in de tweede ronde van de World Cup of Darts uitgeschakeld, maar lijkt daar wel overheen en had weinig moeite met Andrew Gilding: 6-2. Van Duijvenbode kwam tot een gemiddelde van net boven de honderd en noteerde een finishpercentage van vijftig procent.

Vanavond gooien Van Barneveld en Van Gerwen dus nog tegen elkaar. Noppert komt in de laatste partij van de dag in actie. Hij gooit dan tegen James Wilson.

Morgen kent het toernooi in Trier al zijn climax. Dan worden op een bomvolle dartsdag de derde ronde, kwartfinales, halve finales en de finale afgewerkt. De European Darts Matchplay is het laatste toernooi die meetelt voor kwalificatie voor de befaamde World Matchplay, later deze maand in Blackpool.

Progamma en uitslagen



Vanmiddag (vanaf 13.00 uur):

Dave Chisnall-Ryan Joyce 3-6

Josh Rock-Brendan Dolan 6-0

Rob Cross-Mickey Mansell 6-4

Damon Heta-Gian van Veen 0-6

Nathan Aspinall-Martin Lukeman 6-5

Dirk van Duijvenbode-Andrew Gilding 6-2

Joe Cullen-Vitezslav Sedlak 6-3

Ross Smith-Stephen Bunting 5-6



Vanavond (vanaf 19.00 uur):

Jonny Clayton-James Wade

Dimitri Van den Bergh-Ricardo Pietreczko

Ryan Searle-Gabriel Clemens

Michael van Gerwen-Raymond van Barneveld

Michael Smith-Keane Barry

Luke Humphries-Liam Maendl-Lawrance

Martin Schindler-Callan Rydz

Danny Noppert-James Wilson

Dartskalender 2023

