Sherrock als ‘uitdager’ in Premier League, dit zijn de deelnemers

Dat Michael van Gerwen, Peter Wright, Rob Cross, Gerwyn Price, Gary Anderson, Daryl Gurney, Michael Smith en Nathan Aspinall een uitnodiging zouden ontvangen was wel duidelijk. Maar wie zou die negende plek krijgen, zeker nu Raymond van Barneveld er voor het eerst niet meer bij is? Het blijkt Glen Durrant geworden te zijn. De drievoudig (en regerend) Lakeside-kampioen reikte in Alexandra Palace tot de kwartfinales en dat was genoeg om de organisatie te overtuigen.



Toen tweevoudig wereldkampioen Anderson zich vorig jaar afmeldde vanwege de rugblessure waar hij mee kampte, besloot de PDC geen vervanger op te roepen maar met zogenaamde ‘contenders’ te gaan werken. Iedere week nam een nieuwe speler het op tegen één van de deelnemers, in Rotterdam bijvoorbeeld Jeffrey de Zwaan. Dat systeem beviel de organisatie zo goed, dat ze besloten hebben ermee door te gaan. Dit jaar zullen negen ‘challengers’, zoals ze gaan heten, over negen speelweken de vaste deelnemers uit gaan dagen. De namen van de eerste twee ‘challengers’ zijn inmiddels bekend: John Henderson en Fallon Sherrock. Dé sensatie van het afgelopen WK zal de eerste vrouw zijn die meedoet aan de titanenstrijd.