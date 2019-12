Sherrock slaat WK darts voor vrouwen over

WK Darts Ontevreden Van Gerwen wéér in WK-finale: ‘Het was zwaar’

9:19 Michael van Gerwen staat voor de vijfde keer in de finale van het WK Darts. De Nederlander imponeerde niet, maar versloeg Nathan Aspinall wel in de halve finale: 6-3. Hij neemt het op 1 januari in de finale op tegen Peter Wright. Eindstand (Best of 11): Peter Wright - Gerwyn Price 6-3 Michael van Gerwen - Nathan Aspinall 6-3