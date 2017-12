Stratenmaker en postbode, wat deden Nederlandse darters vroeger?

Er gaat steeds meer geld om in het profdarts en het neemt met het jaar toe. Bij het komend WK in Londen is bijna 1,9 miljoen euro te verdienen. Wat deden de Nederlandse WK-deelnemers vroeger eigenlijk voor ze professioneel gingen darten?

Christian Kist: was stratenmaker

Christian Kist, donderdag tegenstander van landgenoot Michael van Gerwen in de eerste ronde van het WK darts, hoeft niet meer op zijn kniën in het zand nu de voormalig BDO-wereldkampioen van 2012 van zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt. Anders was het stratenmaker geweest voor de 31-jarige darter uit Vroomshoop, bijgenaamd Lipstick.

,,Ik ben geen fan van Michael van Gerwen. Ik vind het knap, maar ik kijk niet tegen hem op. Bij Raymond van Barneveld heb ik dat meer. Hij heeft darts echt op de kaart gezet in Nederland'', aldus Kist.

Christian Kist. © getty Positie wereldranglijst: 35

Prijzengeld afgelopen twee jaar: 126.000 euro

Benito van de Pas: was student

Voormalig student economie, maar verdient nu zijn brood als professioneel darter. De geboren Brabander kwam op het WK in 2017 voor het derde jaar op rij tot de derde ronde. Daarin werd hij met 2-4 uitgeschakeld door de schot Gary Anderson. De als 14de geplaatste Van de Pas speelt zaterdagmiddag zijn eerste ronde tegen tegen de Engelsman Steve West.



,,Geef me vijf jaar, dan pak ik ze allemaal. Dat weet ik zeker. Ik zit vol vertrouwen. Als je dit soort wedstrijden wint, dan wil je alleen maar meer''', zei Van de Pas vorig jaar na de zege in de tweede ronde op Terry Jenkins.

Benito van de Pas. © LAWRENCE LUSTIG Positie wereldranglijst: 15

Prijzengeld afgelopen twee jaar: 301.000 euro

Vincent van der Voort: was filiaalhouder bij een bank

Vincent van der Voort © foto Getty Images

De 41-jarige Vincent van der Voort wilde als filiaanlhouder bij een bank gaan werken, maar zag daar vanaf toen hij meer ging darten. Verloor vorig jaar op WK in de eerste ronde van het WK van de Duitser Max Hopp, mede als gevolg van een slepende rugblessure. Heeft een aanstekelijk en veel meegezongen opkomstnummer: Give It Up van KC & the Sunshine Band).



,,Een volwassen kerel met een bijnaam is ook wel een beetje triest, ik doe er dus helemaal niks mee'', aldus Van der Voort, die 'Fast Vinnie' of 'The Dutch Destroyer' wordt genoemd.



Positie wereldranglijst: 33

Prijzengeld afgelopen twee jaar: 138.000 euro

Jermaine Wattimena werkte in een callcenter

Jermaine Wattimena (29), die vroeger als callcenter-medewerker actief was, neemt het in de eerste ronde van het WK op tegen de Engelsman Joe Cullen, de nummer 19 van de PDC-ranking. De inwoner van Westervoort bij Arnhem staat zelf 40ste.

,,Of Van Gerwen en ik weleens afspreken voor een trainingspartij? Nee, daar heeft Michael helemaal geen tijd voor. Maar als we elkaar tegenkomen, maken we zeker even een praatje en soms gooien we samen een pijltje. We kennen elkaar al veertien jaar'', aldus Wattimena.

Jermaine Wattimena. © getty Positie wereldranglijst: 40

Prijzengeld afgelopen twee jaar: 108.000 euro

Jelle Klaasen deed opleiding in de beveiligingsbranche

In 2006 wist Jelle Klaasen (33) als qualifier Lakeside te winnen door in de finale landgenoot Raymond van Barneveld te verslaan. Hiermee werd Klaasen de jongste (21 jaar en 90 dagen) wereldkampioen darts ooit. Vorig jaar op het WK had Klaasen, die een opleiding deed in de beveiligingsbranche, last van een polsblessure waaraan hij zich na het WK liet opereren. Hij verloor in de derde ronde met 4-2 van de als zevende geplaatste Dave Chisnall. Nu is landgenoot Jan Dekker zijn tegenstander in de eerste ronde.

,,Op een goede dag kan ik van iedereen winnen'', aldus Klaasen.

Jelle Klaassen. © Foto Lawrence Lustig Positie wereldranglijst: 12

Prijzengeld afgelopen twee jaar: 331.000 euro

Jan Dekker is deels ondernemer

Jan Dekker (27) heeft zijn werk niet helemaal opzij gezet voor het darts. Hoewel hij zich sinds 2015 heeft gestort op een carrière als profdarter, werkt de in Drenthe geboren Fries ook als ondernemer in de financiële dienstverlening voor bedrijven. Een slim mannetje dus. In de eerste ronde komt Dekker uit tegen zijn landgenoot en oud-wereldkampioen Jelle Klaasen.

Quote: ,,Een mooie kans, mooie ervaring, maar helaas niet kunnen stunten'', aldus Dekker na zijn 6-2 nederlaag op het EK darts tegen Michael van Gerwen.

Jan Dekker. © PRO SHOTS Positie wereldranglijst: 48

Prijzengeld afgelopen twee jaar: 80.000 euro

Raymond van Barneveld: was postbode

Raymond van Barneveld (50) is de nestor van het Nederlandse darts en natuurlijk bekend als voormalig postbode in Den Haag. Won in 1998 zijn eerste wereldtitel bij de BDO door Richie Burnett te verslaan in de finale van de Embassy. Het was de eerste van vijf wereldtitels. Nederland werd aan zijn hand dartsgek.

Quote: ,,Die tijd komt nooit meer terug, hoor. Ik kwam in '98 op Schiphol aan en toen leek het wel alsof The Beatles waren geland. Zo druk was het. Dat moment, al die mensen, zó speciaal'', aldus Van Barneveld.

Raymond van Barneveld. © Lawrence Lustig/PDC Positie wereldranglijst: 9

Prijzengeld afgelopen twee jaar: 344.000 euro



Michael van Gerwen werkte als t egelzetter

Voordat Michael van Gerwen (28) topdarter was, werkte hij als tegelzetter. Ook in dat beroep kende de Vlijmenaar een mooi hoogtepunt. Als tiener betegelde hij de badkamer van oud-topvoetballer Dennis Bergkamp.