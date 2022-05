Superieure Peter Wright te sterk voor Danny Noppert in kwartfinales European Darts Grand Prix

Danny Noppert is in de kwartfinales van de European Darts Grand Prix uitgeschakeld door Peter Wright. De wereldkampioen speelde een geweldige partij met een gemiddelde van 111,16. Snakebite was daardoor met 6-1 te sterk voor The Freeze.

Noppert zelf zette alles behalve een slechte partij neer. De 31-jarige Fries, bezig aan een sterke fase van zijn loopbaan, gooide een moyenne van 104,06, maar raakte slecht één van zijn zes kansen op de dubbels. Voor zulke fouten kreeg hij nauwelijks de ruimte, want Wright mistte slechts één van zijn zeven kansen op de dubbels.

Sterk op zaterdag

Noppert maakte zaterdag al indruk in zijn tweederondepartij in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart. Hij won met 6-4 van vice-wereldkampioen Michael Smith. Noppert brak de tweevoudig WK-finalist uit Engeland in de eerste game en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

Het gemiddelde per drie pijlen was met 102,46 uitstekend te noemen voor Noppert. De 103,02 van Smith was zelfs nog iets hoger, wat ook gold voor het dubbelpercentage (50 om 46,15) van Bully Boy. Toch was het Noppert die op de juiste momenten toesloeg en daardoor aan het langste eind trok.

In de achtste finale keek Noppert tegen Rafferty al snel tegen een 1-3 achterstand aan, maar de Fries wist zich in het korte duel knap terug te vechten naar 3-4. Vervolgens mistte Noppert nauwelijks meer en pakte hij drie legs op rij, goed voor een 6-4 overwinning. Het was een duel van hoog niveau: beide darters gooiden een gemiddelde van net boven de 104. Noppert raakte daarbij ook nog 60% van zijn dubbels.

Van Gerwen vroeg klaar

Michael van Gerwen kwam er in zijn tweederondepartij totaal niet aan de te pas tegen Martin Lukeman: 1-6. De Engelsman is op de Order of Merit - de mondiale ranglijst voor darters - liefst 68 plekken lager terug te vinden dan de Brabantse nummer 3 van de wereld, maar daar was in de partij weinig van te merken.

Het gemiddelde van 89,77 over drie pijlen van Van Gerwen stak dan ook schril af bij de 96,16 van de 37-jarige Lukeman. De Nederlander miste liefst 13 van zijn 14 dubbels en zal dan ook absoluut niet te spreken zijn over zijn finishpercentage van 7,14. Lukeman deed dat met 6 uit 16 (finishpercentage 37,5) een stuk beter.

Uitslagen achtste finales

• Martin Lukeman - Martin Schindler 5-6

• Damon Heta - Ryan Searle 6-5

• Rowby-John Rodriguez - Daryl Gurney 6-3

• Rob Cross - Krzysztof Ratajski 6-4

• Andrew Gilding - Brendan Dolan 3-6

• Joe Murnan - Luke Humphries 3-6

• Peter Wright - Jonny Clayton 6-1

• Danny Noppert - Nathan Raffery 6-4

Uitslagen kwartfinales

• Martin Schindler - Damon Heta 5-6

• Rowby-John Rodriguez - Rob Cross 4-6

• Brendan Dolan - Luke Humphries 0-6

• Peter Wright - Danny Noppert 6-1

Halve finales (Vanaf 21.00 uur)

• Damon Heta - Rob Cross

• Luke Humphries - Peter Wright

