Taylor stelt afscheid nog uit na zege op Brown

'Broekie' Lewis verrast Wright

28 december Peter Wright is gisteren verrassend vroeg gestrand op het WK darts in Londen. Jamie Lewis was in de tweede ronde met 4-1 te sterk voor de nummer twee van de plaatsingslijst. Welshman Lewis had zelfs een voorronde nodig om in het toernooi te komen. Wright was in 2014 verliezend finalist tegen Michael van Gerwen.