Taylor wint van massaal uitgefloten Pipe

Massaal keerde het publiek zich tegen Justin Pipe, vanwege de kuchgate in zijn eerste ronde. Phil Taylor bleef rustig in de chaos en won eenvoudig met 4-0.

Door Pim Bijl

Vrijwel altijd is Alexandra Palace een gezellige, dampende zaal vol feestvreugde. Tijdens Phil Taylor tegen Justin Pipe was die vreugde ineens weg en werd en gefloten en klonk er boegeroep. Massaal keerde het publiek zich tegen Pipe, die in zijn eerste ronde op een cruciaal moment zijn tegenstander had willen ontregelen door plots te kuchen.

Dat Pipe nu olie op het vuur gooide met allerlei handgebaren richting de fans, hielp ook al niet mee. In die geladen sfeer won Pipe wel bijna de eerste leg. Taylor wist het beeld echter te kantelen en stoomde daarna vrij snel door naar de zege. In zijn afscheidstoernooi krijgt de zestienvoudig wereldkampioen in de derde ronde nu Keegan Brown tegenover zich.

Genadeklap

,,Ik deed er alles aan om die eerste set te winnen, want dat kon wel eens de genadeklap zijn”, zei Taylor. ,,Ik wist dat Justin zich niet kon concentreren in die sfeer. Ik voelde een beetje met hem mee, maar ben blij dat ik heb gewonnen.''