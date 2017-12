Tegenstander Van Gerwen naakt in Britse krant

Waarom Raymond van Barneveld oordopjes in heeft

23 december Een pijl een centimetertje naar links of naar rechts, het kan op dit WK zomaar enkele tienduizenden euro’s meer of minder schelen. Hoe houd je als darter de concentratie, terwijl er achter je de hoempapa wordt gedanst en het carnaval in het kwadraat is? Raymond van Barneveld kiest vanavond weer voor oordopjes.