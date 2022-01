The Flying Scotsman, The Machine, Bully Boy of Snakebite: wie wordt wereldkampioen darts?

PollNog maar drie partijen te gaan en dan weten we wie de nieuwe wereldkampioen darts is. Eén ding is zeker: na de uitschakeling van Gerwyn Price , gisteravond laat, wordt het voor de zevende keer op rij een andere naam. Wordt het James Wade, Peter Wright, Michael Smith of toch weer Gary Anderson, de laatste speler die in 2016 zijn titel prolongeerde? We stellen de vier halvefinalisten even voor.

James Wade

De UK Open, World Matchplay, World Grand Prix, de Premier League of Darts, het EK en de World Series of Darts Finals: het zijn allemaal toernooien die James Wade al op zijn naam schreef, maar het WK zit er nog niet bij. Met een plek in de halve finale heeft Wade namelijk zijn beste prestatie op een WK geëvenaard. The Machine stond namelijk nog nooit in de finale van een WK darts.

De 38-jarige Engelsman uit Aldershot stond wel al drie keer eerder in de halve finale: in 2009, 2012 en 2013 behoorde Wade ook tot de beste vier darters van de wereld. Respectievelijk Raymond van Barneveld, Adrian Lewis en Michael van Gerwen versperden de weg naar de eindstrijd voor Wade. Nu wil de nummer vier van de wereld, getrouwd met voormalig walk-ongirl Sammi Marsh, eindelijk eens naar de WK-finale.

Gary Anderson

Jarenlang klaagde Gary Anderson, soms tot ergernis bij bijvoorbeeld Michael van Gerwen, over zijn rugproblemen. In 2019 liet de Schot er iets aan doen. Tot een nieuwe wereldtitel leidde het verhelpen van de blessure niet, maar daar kan dit jaar dus verandering in komen. The Flying Scotsman is op jacht naar zijn derde wereldtitel nadat hij in 2015 en 2016 al met de beker in handen stond. In die jaren werden Phil Taylor en Adrian Lewis verslagen in de finale.

,,Het blijkt maar dat ik nog steeds meedoe", zei Anderson nadat hij voor de zevende keer (inclusief de WK's van de BDO) de halve finale had bereikt. Anderson, vorig jaar in de finale verloren van Gerwyn Price, presteert immers áltijd op een WK. Van de afgelopen acht WK's wist hij maar één keer niet tot de kwartfinale te komen. Haalt de Schot net als vorig jaar weer de finale?

Peter Wright

De wereldkampioen van 2020 is al dertien jaar niet weg te denken van het mondiale toneel. Letterlijk zelfs. Door de carnavaleske kleding van Snakebite, inclusief een door zijn vrouw Joanne geboetseerde hanenkam en geverfde hoofd (vaak een slangenkop), kun je niet om de doorgaans goedgemutste Schot heen. Dat was in 1995 nog anders, toen hij zich in een zwart T-shirt als amateur meldde op het WK. Hij verloor van Richie Burnett en borg zijn pijlen jarenlang op. Pas in 2005 dook hij langzaam weer op, inclusief verkleedpartij.

Sinds 2009 doet Wright al mee aan het WK en zijn opmars kwam geleidelijk. Verloor hij on 2009 nog in d eerste ronde van Michel van Gerwen, de voorbije jaren is Wright bijna vaste klant in het eindschema, met zijn wereldtitel van 2020 als mooiste scalp. Als nummer twee van de wereld is hij de hoogst geplaatste speler bij de laatste vier. Gaat hij na de World Matchplay - zege op Dimitri Van den Bergh (18-9) - een kroon zetten op een superjaar?

Michael Smith

Bully Boy, finalist in Ally Pally in 2019 (Michael van Gerwen won met 7-3), is met de negende plek op de wereldranglijst de laagst geplaatste speler bij de laatste vier. Maar zeker niet te onderschatten. Gerwyn Price, die gisteren door Smith werd uitgeschakeld, schakelde Smith op voorhand al bij de topfavorieten.



Na de fantastische kwartfinale gisteravond, de mooiste partij van het WK, wacht de Engelsman nog één horde - tegen landgenoot James Wade - op weg naar zijn eerste finale in drie jaar. En mocht hij hem verslaan, dan hoopt Smith (jeugdwereldkampioen in 2013) maar op één tegenstander in de finale: Gary Anderson. De Schot was tussen 2013 en 2016 jarenlang zijn manager en begeleider. Mooier dan een strijd tussen leerling en leermeester kan een finale op voorhand niet zijn.

