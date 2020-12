Titelverdediger Wright uitgeschakeld na thriller tegen Clemens

Wright pakte vorig jaar voor het eerste in zijn carrière de wereldtitel door Michael van Gerwen in de finale in Alexandra Palace te verslaan. De opvallende Schotse darter, altijd getooid met hanenkam en een kleurrijke uitdossing en de bijnaam ‘Snakebite’, kwam flink in de problemen toen de Duitser na een 2-1 voorsprong in sets ook nog een 2-0 voorsprong in legs pakte in de vierde set. Clemens miste echter twee pijlen om de vierde set naar zich toe te trekken en Wright greep de kans om terug te komen met beide handen aan. Hij won de vierde set alsnog.