Trotse Michael van Gerwen pakt titel op iconische plek in New York: ‘Dit is er weer eentje van de bucket list’

Met videoMichael van Gerwen heeft een week na zijn recordzege in de Premier League ook de US Darts Masters op zijn naam geschreven. De Nederlander maakte op Madison Square Garden in New York korte metten met de Canadees Jeff Smith in de finale: 8-0.

,,Het betekent veel voor me om deze beker te winnen. Het was ons tweede jaar hier op Madison Square Garden en ik heb nooit een titel gewonnen op zo'n iconische locatie als deze. Dit is er weer eentje van de bucket list", zei een trotse Van Gerwen na zijn zege in de finale. Daar was de Nederlander gekomen door zeges op Jake Macmillan (6-2), Jim Long - die in de eerste ronde wereldkampioen Michael Smith verraste - (6-2) en Rob Cross (7-6).

In die finale veegde Mighty Mike de vloer aan met Jeff Smith, die een topprestatie leverde door met zeges op achtereenvolgens Peter Wright, Nathan Aspinall en Luke Humphries. Door die prestatie kroonde de Canadees zich wel als beste darter Noord-Amerika, maar de toernooizege moest hij dus aan de oppermachtige Van Gerwen laten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Jeff was na een zware dag helemaal op in de finale. Dat hoort bij darts, maar ik heb er optimaal van geprofiteerd. Ik had vanavond drie grote overwinningen, al was de wedstrijd tegen Rob Cross een beetje vreemd", zei Van Gerwen, die in de halve finale tegen Cross met 6-4 achter stond en dus één leg verwijderd was van uitschakeling. Hij won echter drie legs op rij en knokte zich zo alsnog naar de finale. ,,Je moet je focus behouden en dat is niet makkelijk, maar ik heb het weer geflikt. Om te eindigen met een 11-darter geeft veel voldoening. Ik ben heel trots.”

Het was de tweede keer dat Van Gerwen de US Darts Masters op zijn naam schreef. Dat was bij de eerste editie in 2017, toen nog gehouden in Las Vegas. Vervolgens wonnen Gary Anderson (2018), Nathan Aspinall (2019) en Michael Smith (2022) het toernooi. Van Gerwen, die vorig jaar de finale verloor, is dus de eerste die het toernooi meer dan één keer wint.

Kwartfinales:

Michael van Gerwen - Jim Long 6-2

Rob Cross - Dimitri Van den Bergh 6-2

Luke Humphries - Gerwyn Price 6-4

Jeff Smith - Nathan Aspinall 6-2



Halve finales:

Michael van Gerwen - Rob Cross 7-6

Jeff Smith - Luke Humphries 7-6



Finale:

Michael van Gerwen - Jeff Smith 8-0

Volledig scherm Michael van Gerwen en finalist Jeff Smith © Ed Mulholland/PDC

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.