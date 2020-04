Uitgebreide versie van Darts At Home, maar nog altijd zonder Van Gerwen

PDC Home TourNa verschillende proefversies en initiatieven start dartsbond PDC vrijdag een competitie voor tijdens de coronacrisis. Vijf vragen en antwoorden over de Home Tour, waarin we tijdens 32 opeenvolgende speeldagen enkele landgenoten maar geen Michael van Gerwen zullen zien.

Hoe gaat het er precies uitzien?

De opzet lijkt verdacht veel op Darts At Home, het minitoernooi dat de PDC de afgelopen week al hield. Het bleek een proefversie voor de nieuwe competitie. Daarbij is er elke avond een poule van vier darters, die allemaal een wedstrijd (best of 9 legs) tegen elkaar spelen. Vanuit huis, met een webcam op het bord gericht. Anders dan bij het duel tussen Raymond van Barneveld en Phil Taylor spelen ze niet met elektronische borden en pijlen met plastic punten. Dit is darts zoals we het kennen. Alleen geven spelers vanuit huis zelf de score door, die presentator Dan Dawson dan noteert. Groepswinnaars gaan door naar de volgende ronde van het thuistoernooi.

Wat brengt het op?

Zo’n 500 pond per optreden. Dat wil niet zeggen dat iedereen die gage in eigen zak steekt. Zo geeft Simon Whitlock zijn vergoeding aan een goed doel. The Wizard kiest in deze tijden van coronacrisis voor de gezondheidszorg. Veel darters zien het bedrag vooral als een klein steuntje in de rug. Er is tijdens de lockdown geen prijzengeld voor ze te verdienen en ook voor sponsoren zijn de profs even slecht zichtbaar.

Wie gaan we zien?

Quote Na een tijd doelloos voor je uitgooien, komt er nu weer druk bij kijken Ron Meulenkamp Een hoop vertrouwde gezichten, alle 128 toerkaarthouders zijn uitgenodigd. Niet iedereen gaat er overigens op in. Neem Michael van Gerwen. Vorige week liet de nummer 1 van de wereld al weten weinig te zien in thuiscompetities. De verliezend finalist van het afgelopen WK blijft liever met zijn maatje Vincent van der Voort trainen.



Beiden komen overigens ook niet in aanmerking voor deelname, vertelt laatstgenoemde. ,,Eén van de voorwaarden is dat het stil is. Nou, ik zit hier met mijn vrouw en honden thuis. Als er alleen wordt aangebeld dan is het al raak”, zegt Van der Voort. In huize Van Gerwen is het met twee jonge kinderen niet veel rustiger.

Ook Jeffrey de Zwaan en Danny Noppert doen niet mee, Benito van de Pas twijfelt nog. Doet er dan helemaal geen Nederlander mee? Jawel, Ron Meulenkamp heeft zich al aangemeld. ,,Dit is eindelijk iets dat me aanspreekt”, zegt Meulenkamp. ,,Ik vind het fijn om weer wat te doen. Competitief spelen is toch anders. Na een tijd doelloos voor je uitgooien, komt er nu weer druk bij kijken”, zegt de 31-jarige darter uit Almere. Ook Jelle Klaasen, Jan Dekker, Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena hebben zich al positief getoond. Klaasen deed vorige week al mee in de proefversie Darts At Home.

Is dit het nieuwe WK?

Zonder Van Gerwen zeker niet. Het is ook nog of afwachten of Britse toppers als Peter Wright en Gerwyn Price wel meedoen. Dat de wereldkampioen meedoet, zit er overigens dik in want Wrights hoofd staat al op de poster. Later vandaag maakt de PDC de eerste zestien deelnemers bekend. De bond voor profs zit niet snel om een commerciële stunt verlegen en ziet ook nu kansen. Zo heeft darts vooral tijdens het WK veel liefhebbers, ook omdat het aan het eind van het jaar rustig is met andere sporten. Precies zoals nu.

Toch is de PDC Home Tour zeker niet zoals het WK, verzekert directeur Matthew Porter. ,,Verwacht niet het onrealistische, maar wat je wel zult zien is dat je favoriete spelers in deze moeilijke tijd voor vermaak zorgen”, zegt Porter.

Volledig scherm De poster van de PDC Home Tour met naast Chris Dobey wereldkampioen Peter Wright. © PDC

Hoe is het te volgen?

De PDC laat vanaf vrijdagavond 20.30 uur alle wedstrijden op de eigen streamingsdienst zien. Het is gratis, al moet je wel een account aanmaken om het te kunnen zien. Verwacht overigens geen gelikte televisieshow zoals bij de grote dartstoernooien, eerder een haperende livestream. Je zult zien dat nog niet overal in Engeland een glasvezelnetwerk zoals hier ligt. Ook de akoestiek doet soms meer aan een mergelgrot in Zuid-Limburg dan een huiskamer denken. Maar goed, darters die na een maximale score zelf ‘one hundred and eighty!’ schreeuwen, heeft zo zijn charme. Zeker als er verder niets is.

Volledig scherm De partij tussen Nathan Aspinall en Jelle Klaasen bij Darts At Home. © Screenshot