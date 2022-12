Uitzinnige Dirk van Duijvenbode ontsnapt in thriller en staat op WK darts nu tegenover Michael van Gerwen

Met videoLiefst vijf matchdarts liet Ross Smith onbenut tegen Dirk van Duijvenbode in de derde ronde van het WK. De Westlander wist langs de rand van de afgrond zijn evenwicht te bewaren overleefde wonder boven wonder. Zíjn eerste matchdart was wél raak: 4-3.

De wedstrijd in Alexandra Palace begon veelbelovend. In de eerste leg gooide Smith 156 uit en Van Duijvenbode antwoordde in de volgende leg met een 136. Om de Engelsman vervolgens te breken en de set voor zich op te eisen.

Maar de dubbels liepen daarna een stuk minder goed bij beiden. In de tweede set liet Aubergenius een paar kansen liggen die zijn opponent benutte, waardoor het duel weer in evenwicht was: 1-1. Waar de Nederlander iets meer grip kreeg op zijn dubbels en zijn uitgooipercentage iets boven de dertig procent tilde, bleef het voor Smith lastig om een leg te finishen.

Zo kon Van Duijvenbode de derde set eenvoudig oppikken (met 3-0), maar Smith counterde direct terug: 2-2 in sets. Beide spelers gooiden op dat moment ruim 94 gemiddeld, met al 15 maximale scores (180): 6 om 9.

Spanning stijgt

In de vijfde set nam de spanning toe en dat was tegen het eind goed te merken. Bij 2-2 in legs miste Van Duijvenbode - die eerst al een enkele 9 gooide in plaats van 12 - liefst vier kansen om de set naar zich toe te trekken. Smith ontsnapte en nam de leiding: 2-3 in sets.

Volledig scherm Dirk van Duijvenbode. © PDC

Ook in de zesde set ging het op en neer. Eerst miste Aubergenius twee kansen om de wedstrijd helemaal in evenwicht te brengen, vervolgens kreeg Smith één kans om via dubbel bull de klus te klaren. Dat lukte niet, zoals Van Duijvenbode in de vorige ronde ook al ontsnapte toen Sedlacek hetzelfde deed.

Beslissende zevende set

Het kwam dus weer aan op een beslissende set. Smith begon sterk (0-1), Van Duijvenbode gooide vervolgens onder druk 85 uit (1-1). In de volgende leg sloeg Smith met twee keer 180 een onoverbrugbare kloof (1-2). Even later leek het gedaan voor de Nederlander, toen Smith nog eens drie matchdarts kreeg. Maar de dubbels bleven troubles en opnieuw ontsnapte Aubergenius: 3-3 in sets.

Het kwam uiteindelijk aan op een beslissende leg in de zevende set, bij 5-5 in legs. Opnieuw mocht Smith een keer aanleggen voor de winst, opnieuw ging het mis, voor de vijfde keer. En toen stond er nog 71 op het bord voor Van Duijvenbode, die na twee pijlen nog 40 punten overliet. Eén kans op dubbel 20 voor de wedstrijd... En die ging wél raak. De zaal ontplofte, Van Duijvenbode ook. Hij mag zich nu gaan opmaken voor een clash tegen Michael van Gerwen.

