UK Open: Danny Noppert met gemak langs Michael van Gerwen-beul

Het is menens op de Q-School: haalt Jelle Klaasen zijn tourcard terug?

In de top van de dartswereld valt er goed geld te verdienen. Kijk naar Michael van Gerwen, die inmiddels multimiljonair is. Maar de weg daar naartoe is lang. Een belangrijke stap is het veroveren van een zogeheten tourcard, die toegang geeft tot een groot aantal (vrijwel wekelijkse) ProTour-toernooien van profbond PDC. Momenteel wordt er op Q-Schools in Engeland en Duitsland hard gestreden om de begeerde tourcards. Liefst 45 Nederlanders zijn nog in de race.

12 januari