Van Barneveld en Taylor mikken na potje sparren op dinsdag

Het duurde even, maar nu hangt niet alleen in Den Haag maar ook in huize Taylor een digitaal dartsbond. Vrijdag is geoefend, inclusief technisch hoogwaardige camera’s (6K). Het bleek nog een hele uitdaging, vooral aan de andere kant van het kanaal. In Engeland zijn de maatregelen vanwege de coronacrisis nog strenger dan hier en dus duurde het even voordat Taylor alles in huis had.

Het is inmiddels ook al drie weken geleden dat Van Barneveld (52) en Taylor (59) de huiskamerwedstrijd aankondigden. Vrijdag kwam het pas tot een eerste gezamenlijke oefensessie.

Van Barneveld laat weten dat het goed ging, al liepen ze tegen nog wat praktische bezwaren op. Zo kan je iemand slechts uitdagen voor een enkele leg, terwijl hij en Taylor om zeven legs willen spelen. De computer houdt dan de score bij, maar laat na elke leg nog via een toss bepalen wie mag beginnen. In het darts is die volgorde hoogst ongebruikelijk.

Het is wennen, net als het gegeven dat wanneer de pijlen uit het bord vallen de score gewoon telt. In het darts is dat niet het geval, bij soft tip (darts met plastic punten op elektronische borden) weer wel.

Die uitkomsten zijn inmiddels teruggekoppeld aan sponsor Target, die niet alleen voor de pijlen maar ook de borden zorgt. Als het aan Van Barneveld ligt, komt het dinsdag al tot een digitaal duel. Dat is nu alleen aan Target, maar de verwachting is dat het er komende week dan alsnog van zal komen.

In de tussentijd kan zowel Barney als The Power naar hartenlust oefenen, want als zij eenmaal inloggen komt de ene na de andere online uitdaging voor een potje darts binnen.

Zo keek vrijdagavond oud-topvoetballer Jamie Redknapp (ex-Liverpool) mee, één van de Engelsen die al verslingerd is aan het digitale darten. Zo neemt de oud-speler van onder andere Liverpool het in een huiskamerduel op tegen Wayne Bridge (ex-Chelsea), een andere oud-international. Beiden spelen voor het goede doel: de National Health Service (NHS).