Van Barneveld en Van Gerwen eindelijk weer tegenover elkaar: ‘Dit wordt wel een partijtje zeg’

Players Championship Finals Raymond van Barneveld maakt grote indruk en treft Michael van Gerwen in Nederland­se clash

Raymond van Barneveld heeft op de Players Championship Finals in het Engelse Minehead aangetoond dat hij in grote vorm steekt. Ook Michael van Gerwen won eenvoudig zijn eerste partij. De twee Nederlandse dartsgrootheden treffen elkaar zaterdag in de tweede ronde.

0:17