Van Barneveld met indrukwekkend gemiddelde door in Melbourne

Van Barneveld werd net als vorige week in Brisbane gekoppeld aan Puha. Toen won de Nederlander met 6-2, maar gooide hij een minder gemiddelde (90). Een ronde later zat zijn toernooi er door een nederlaag tegen Rob Cross (8-4) al vroegtijdig op. Vrijdag begon hij in Melbourne een stuk sterker aan zijn partij in de eerste ronde en liet hij geen spaan heel van de Nieuw-Zeelander.



In de volgende ronde neemt Barney het op tegen de als eerste geplaatste Peter Wright of Corey Cadby.



Tijdens de Melbourne Darts Masters nemen acht 'wereldtoppers’ het op tegen acht spelers uit Oceanië. Michael van Gerwen is ook van de partij en neemt het later vandaag op tegen Tim Pusey uit Australië.