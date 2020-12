Van Barneveld moet rentree uitstellen: PDC verzet Q School

WK darts De Zwaan blaast vroege aftocht in Alexandra Palace: ‘Ik was niet constant genoeg’

21 december Jeffrey de Zwaan is er niet in geslaagd om de derde ronde van het WK darts te bereiken. De 24-jarige speler werd in zijn eerste partij in Londen uitgeschakeld door Ryan Searle. Ondanks veel maximale score's moest De Zwaan met 3-0 buigen voor de Engelsman.