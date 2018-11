Van Barneveld niet naar finale, Wade verslaat Smith

De finale van de World Series Finals was dus een Engels onderonsje tussen Smith en Wade. Het was de eerste keer dat er überhaupt een Engelsman zich plaatste voor de finale van de World Series Finals. Het toernooi bestaat pas sinds 2015 en werd sindsdien drie keer gewonnen door Michael van Gerwen. In de finales speelde hij steeds tegen een Schotse opponent: in 2015 en 2016 tegen Peter Wright, vorig jaar tegen Gary Anderson.