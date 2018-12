Van Barneveld opent WK met wedstrijd tegen Labanauskas

Labanauskas won vanavond zijn eersterondepartij tegen Matthew Edgar uit Engeland (3-1). De wedstrijd tussen ‘Barney’ en de 42-jarige Litouwer is morgenavond de laatste van de dag. Ook Vincent van der Voort komt komt morgen voor het eerst in actie op het WK in Alexandra Palace. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen Lourence Ilagan uit de Filipijnen.



We morgen zien ook de tweede vrouw van dit WK in haar eersterondepartij. Anastasia Dobromyslova uit Rusland neemt het daarin op tegen Ryan Joyce uit Engeland.



Het WK Darts wordt van 13 december tot en met 1 januari live uitgezonden door RTL7. De samenvattingen en reacties zijn te zien op AD.nl