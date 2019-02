Van Barneveld pakt punt na bizarre comeback

Van Gerwen schrijft eerste Players Champions­hip op zijn naam

9 februari Michael van Gerwen heeft in het eerste Players Championship van 2019 direct weer laten zien wie de baas is. De wereldkampioen schreef het toernooi in Wigan op zijn naam. De 29-jarige Brabander rekende in de finale af met landgenoot Jermaine Wattimena: 8-4.