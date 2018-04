Van Barneveld: Wind in Ahoy moet stoppen

Door Pim Bijl



Van Barneveld schetste na afloop het gevoel dat hem tijdens de partij bekroop. ,,Het lijkt wel alsof je de tuin in loopt, een bord ophangt, midden in de winter, en dan gaat gooien. Het leek wel alsof er twee deuren openstonden. Wind is dodelijk als je een sport als darts speelt. En ik gooi met een boogje, dan heb je er nog meer last van.”



De vijfvoudig wereldkampioen vindt het niet kunnen. ,,De sfeer was weer geweldig, écht fantastisch, maar ze moeten ook zorgen dat we hier prima kunnen spelen. Dit moet stoppen.”



Hij kwam naar eigen zeggen met de staart tussen de benen het podium op na een matige ingooisessie, maar door een FaceTime-verbinding via zijn schoonzoon zag hij zijn kleinzoon Mason. ,,Hij is 2,5 jaar en mag hier natuurlijk nog niet zijn. Maar dat ik hem zag, gaf zoveel inspiratie.” En daarna gaf het publiek hem een duw in de rug. ,,Dat gebulder is een geweldige eer. Ik kan het niet omschrijven. Nu geloof ik weer een beetje in mijn kansen, maar dan zal ik met Michael van Gerwen wel de allerbeste speler moeten verslaan.”